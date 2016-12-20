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Лас-Пальмас - Уэска

20.12.2016, Вторник, 23:00 мск Лас-Пальмас де Гран Канария, стадион Эстадио де Гран Канария Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Лас-Пальмас - Уэска
Первый матч: 2 - 2
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 1 декабря, четверг 23:00 Уэска 2:2 Лас-Пальмас
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