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Словацко - Виктория

15.10.2016, Суббота, 21:15 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 10 тур Словацко - Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Словацко 1:2 Виктория
3 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 18:30 Виктория 4:0 Словацко
12 тур
25 октября, суббота 22:15 Словацко 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Виктория 0:0 Словацко
6 тур
24 августа, суббота 22:15 Словацко 1:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Словацко 0:2 Виктория
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Виктория 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Виктория 1:0 Словацко
10 тур
14 октября, пятница 22:15 Словацко 1:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
5 марта, суббота 19:20 Словацко 2:2 Виктория
5 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Виктория 3:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Виктория 2:2 Словацко
1 тур
25 июля, суббота 22:00 Словацко 2:3 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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