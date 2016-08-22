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Айнтрахт - Боруссия

22.08.2016, Понедельник, 21:45 мск Трир, стадион Мозелштадион Германия. Кубок, 1/32 финала Айнтрахт - Боруссия
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