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Унтерхахинг - Майнц

21.08.2016, Воскресенье, 16:30 мск Унтерхахинг, стадион Спортпарк Германия. Кубок, 1/32 финала Унтерхахинг - Майнц
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