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Дуйсбург - Унион

21.08.2016, Воскресенье, 16:30 мск Дуйсбург, стадион МСВ Арена Германия. Кубок, 1/32 финала Дуйсбург - Унион
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