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Гетеборг - Карабах

18.08.2016, Четверг, 20:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 4 раунд , первый матч Гетеборг - Карабах
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