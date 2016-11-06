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Лугано - Санкт-Галлен

06.11.2016, Воскресенье, 15:45 мск Швейцария. Суперлига, 14 тур Лугано - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Лугано 3:0 Санкт-Галлен
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Лугано
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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