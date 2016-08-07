Введите ваш ник на сайте

Торпедо Вл - ЦРФСО

07.08.2016, Воскресенье, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. Кубок, 1/64 финала Торпедо Вл - ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
21 тур
16 апреля, суббота 17:00 ЦРФСО 0:1 Торпедо Вл
7 тур
1 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 2:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
24 тур
30 апреля, четверг 18:00 Торпедо Вл 1:0 ЦРФСО
10 тур
11 сентября, четверг 18:30 ЦРФСО 3:0 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
20 тур
17 октября, четверг 18:00 ЦРФСО 1:1 Торпедо Вл
18 тур
7 октября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 2:3 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
36 тур
30 октября, суббота 14:00 ЦРФСО 1:2 Торпедо Вл
2 тур
21 апреля, среда 18:30 Торпедо Вл 1:0 ЦРФСО
...
  • Читайте нас: 