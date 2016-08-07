Торпедо Вл - ЦРФСО

|21 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|ЦРФСО
|0:1
|Торпедо Вл
|7 тур
|1 сентября, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|2:1
|ЦРФСО
|21 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|ЦРФСО
|0:1
|Торпедо Вл
|7 тур
|1 сентября, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|2:1
|ЦРФСО
|24 тур
|30 апреля, четверг
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|ЦРФСО
|10 тур
|11 сентября, четверг
|18:30
|ЦРФСО
|3:0
|Торпедо Вл
|20 тур
|17 октября, четверг
|18:00
|ЦРФСО
|1:1
|Торпедо Вл
|18 тур
|7 октября, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|2:3
|ЦРФСО
|36 тур
|30 октября, суббота
|14:00
|ЦРФСО
|1:2
|Торпедо Вл
|2 тур
|21 апреля, среда
|18:30
|Торпедо Вл
|1:0
|ЦРФСО