Введите ваш ник на сайте

Фастав - Карвина

29.08.2016, Понедельник, 19:00 мск Злин, стадион Летна Чехия. Синот Лига, 5 тур Фастав - Карвина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
...
  • ...
    Рейтинг: +25

    WSerGW 30 августа 2016, 14:47

    Лучше бы П2 и ТМ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2

    Иван872 29 августа 2016, 19:30

    тм

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    CMRDSA 29 августа 2016, 09:47

    п1 тб

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 