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Высочина - Виктория

30.07.2016, Суббота, 16:00 мск Йиглава, стадион Стадион в Жираскове улицы Чехия. Синот Лига, 1 тур Высочина - Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:0 Высочина
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Высочина 2:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
18 мая, понедельник 19:00 Виктория 2:0 Высочина
14 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Высочина 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Виктория 1:1 Высочина
10 тур
27 сентября, пятница 22:15 Высочина 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
26 ноября, понедельник 21:00 Виктория 1:0 Высочина
2 тур
5 августа, воскресенье 21:15 Высочина 1:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 30 июля 2016, 16:01

    0-1 или 0-2

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 30 июля 2016, 08:59

    Ничья

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