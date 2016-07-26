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Лудогорец - Црвена Звезда

26.07.2016, Вторник, 21:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Лудогорец - Црвена Звезда
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 28 июля 2016, 02:50

    Лудо, Лудо...

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