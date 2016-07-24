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Знамя Труда - Торпедо Вл

24.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. Кубок, 1/128 финала Знамя Труда - Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
27 тур
16 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
13 тур
5 октября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 3:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
14 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 0:4 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:1 Торпедо Вл
13 тур
14 сентября, суббота 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
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