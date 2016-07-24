Знамя Труда - Торпедо Вл

|27 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Знамя Труда
|0:3
|Торпедо Вл
|13 тур
|5 октября, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|3:2
|Знамя Труда
|27 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Знамя Труда
|0:3
|Торпедо Вл
|13 тур
|5 октября, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|3:2
|Знамя Труда
|28 тур
|24 мая, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Знамя Труда
|14 тур
|5 октября, воскресенье
|16:00
|Знамя Труда
|0:4
|Торпедо Вл
|23 тур
|2 ноября, суббота
|14:00
|Знамя Труда
|1:1
|Торпедо Вл
|13 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Знамя Труда