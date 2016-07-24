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СКА - Динамо

24.07.2016, Воскресенье, 17:30 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/128 финала СКА - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
22 тур
3 мая, вторник 15:00 Динамо 0:0 СКА
10 тур
21 сентября, понедельник 16:00 СКА 1:0 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
22 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 1:0 СКА
6 тур
28 мая, суббота 00:00 СКА 3:2 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
26 тур
18 сентября, суббота 17:00 СКА 4:1 Динамо
10 тур
8 июня, вторник 00:00 Динамо 0:0 СКА
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