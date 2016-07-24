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Энергомаш - Ротор

24.07.2016, Воскресенье, 19:00 мск Белгород, стадион Энергомаш Россия. Кубок, 1/128 финала Энергомаш - Ротор
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    Рейтинг: +13

    Pashtet2365 21 июля 2016, 20:22

    Вперёд наш РОТОР мы с тобой!!!! Верим в возрождение!!!!

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