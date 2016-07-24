Введите ваш ник на сайте

Дружба - Афипс

24.07.2016, Воскресенье, 16:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. Кубок, 1/128 финала Дружба - Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
22 тур
3 мая, вторник 15:00 Дружба 3:0 Афипс
10 тур
21 сентября, понедельник 18:00 Афипс 1:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
13 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Афипс 1:0 Дружба
3 тур
20 августа, среда 18:00 Дружба 0:1 Афипс
...
  • Читайте нас: 