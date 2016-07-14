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Ширак - Спартак Тр

14.07.2016, Четверг, 16:00 мск Лига Европы, 2 раунд , первый матч Ширак - Спартак Тр
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 14 июля 2016, 07:03

    Ничья

    -1
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    Рейтинг: +62

    v0va > Sergei26 14 июля 2016, 17:51

    Угадал

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