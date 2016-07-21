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Брондбю - Хиберниан

21.07.2016, Четверг, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Брондбю - Хиберниан
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:45 Хиберниан 0:1 Брондбю
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