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Хэкен - Корк Сити

14.07.2016, Четверг, 20:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 2 раунд , первый матч Хэкен - Корк Сити
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