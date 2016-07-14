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Адмира - Кяпаз

14.07.2016, Четверг, 20:00 мск Мариа-Энцерсдорф, стадион Тренквальдер Арена Лига Европы, 2 раунд , первый матч Адмира - Кяпаз
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