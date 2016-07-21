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Гетеборг - Пяст

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Гетеборг - Пяст
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:45 Пяст 0:3 Гетеборг
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 21 июля 2016, 20:46

    Победа 1

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