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Славия - Левадия

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск Прага, стадион Синобо Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Славия - Левадия
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 19:00 Левадия 3:1 Славия
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