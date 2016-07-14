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Дебрецен - Торпедо-БелАЗ

14.07.2016, Четверг, 19:30 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы, 2 раунд , первый матч Дебрецен - Торпедо-БелАЗ
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