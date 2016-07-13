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Зальцбург - Лиепая

12.07.2016, Вторник, 21:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Зальцбург - Лиепая
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