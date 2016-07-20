Введите ваш ник на сайте

Тренчин - Олимпия

20.07.2016, Среда, 21:15 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Тренчин - Олимпия
Первый матч: 4 - 3
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 13 июля, среда 21:30 Олимпия 3:4 Тренчин
...
  • ...
    Рейтинг: +997

    egrrr 20 июля 2016, 21:12

    Ничья

    -1
    Ответить
  • Читайте нас: 