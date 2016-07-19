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Алашкерт - Динамо

19.07.2016, Вторник, 18:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Алашкерт - Динамо
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 20:00 Динамо 2:0 Алашкерт
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 19 июля 2016, 15:31

    ничья

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