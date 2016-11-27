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Херенвен - Аякс

27.11.2016, Воскресенье, 16:30 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 14 тур Херенвен - Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
20 апреля, среда 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Аякс
13 тур
22 ноября, суббота 22:45 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 19:30 Аякс 3:0 Херенвен
4 тур
23 августа, пятница 22:00 Херенвен 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
19 апреля, пятница 22:00 Аякс 1:1 Херенвен
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:30 Херенвен 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 23:00 Херенвен 0:5 Аякс
2 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Аякс
11 тур
27 октября, среда 21:00 Аякс 3:1 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
14 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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