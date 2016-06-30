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Гетеборг - Лландидно

30.06.2016, Четверг, 19:30 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы, 1 раунд , первый матч Гетеборг - Лландидно
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 30 июня 2016, 12:26

    П1

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    Рейтинг: +34

    налим > CMRDSA 30 июня 2016, 18:39

    дураку понятно глядя на КФ.

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