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Омония - Урарту

07.07.2016, Четверг, 19:30 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Омония - Урарту
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 19:00 Урарту 0:1 Омония
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 7 июля 2016, 21:20

    П2 ТМ играет :)

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    Рейтинг: +22761

    kotmyshka > Apocalypse 7 июля 2016, 21:36

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