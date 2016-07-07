Введите ваш ник на сайте

Кайрат - Теута

07.07.2016, Четверг, 17:45 мск Алма-Ата, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Кайрат - Теута
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:00 Теута 0:1 Кайрат
...
  • ...
    Рейтинг: +18

    вова1966 8 июля 2016, 13:04

    Главная заруба для Кайрата всегда- Пахтакор.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 