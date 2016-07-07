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Викингур - Вентспилс

07.07.2016, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Викингур - Вентспилс
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 18:00 Вентспилс 2:0 Викингур
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