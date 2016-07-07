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Брондбю - Валюр

07.07.2016, Четверг, 19:30 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Брондбю - Валюр
Первый матч: 4 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 1 июля, пятница 00:00 Валюр 1:4 Брондбю
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