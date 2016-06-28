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ТНС - Тре Пенне

28.06.2016, Вторник, 21:00 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч ТНС - Тре Пенне
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    Рейтинг: +10

    Сергей Цюпаченко 28 июня 2016, 19:01

    1 раунд...

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