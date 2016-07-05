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Б36 Торсхавн - Валлетта

05.07.2016, Вторник, 20:00 мск Торсхавн, стадион Торсвеллур Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Б36 Торсхавн - Валлетта
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 28 июня, вторник 20:00 Валлетта 1:0 Б36 Торсхавн
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