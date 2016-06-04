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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Греция
Австралия - Греция: обзор матча 04 июня 2016
Австралия
04.06.2016, суббота, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Греция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
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Иордания
2 : 0
17.11.2026
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0 : 3
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Австралия
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Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
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Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
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7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
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