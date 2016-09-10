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Канзаc Сити - Хьюстон

10.09.2016, Суббота, 03:00 мск Канзас-Сити, стадион Спортинг Парк США. МЛС Канзаc Сити - Хьюстон
США. МЛС 2016

8 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

24 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

2 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

26 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон 4:4 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

30 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:3 Хьюстон

7 июня, суббота 04:30 Хьюстон 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 24 ноября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 ноября, суббота 04:00 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 04:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 10 сентября 2016, 09:18

    Интересно

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