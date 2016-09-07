Введите ваш ник на сайте

Венесуэла - Аргентина

07.09.2016, Среда, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Венесуэла - Аргентина
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/4 финала
19 июня, воскресенье 02:00 Аргентина 4:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
23 марта, суббота 04:00 Аргентина 3:0 Венесуэла
2 тур
12 октября, среда 06:50 Венесуэла 1:0 Аргентина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
...
  • ...
    Рейтинг: +504

    alex-76 6 сентября 2016, 17:44

    Удачи и победы "Альбеселесте"!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 