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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Мексика
Бразилия - Мексика: обзор матча 07 июня 2015
Бразилия
07.06.2015, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Мексика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
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Бразилия
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Товарищеские матчи. Сборные
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25.09.2026
Бразилия
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Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
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30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
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Информация о матче
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