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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 22 февраля 2015
Локомотив
22.02.2015, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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ЦСКА
3 : 1
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25.10.2026
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3 : 3
17.10.2026
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0 : 3
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2 : 0
29.10.2026
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Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
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