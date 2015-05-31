Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион

|
|18 мая, понедельник
|02:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Ди Си Юнайтед
|
|18 мая, понедельник
|02:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Ди Си Юнайтед
|
|27 сентября, суббота
|23:00
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|Филадельфия Юнион
|
|10 мая, суббота
|23:59
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Ди Си Юнайтед
|
|13 октября, воскресенье
|03:00
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|11 августа, воскресенье
|04:00
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|
|22 апреля, понедельник
|01:00
|Ди Си Юнайтед
|2:3
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|21 сентября, пятница
|04:00
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Ди Си Юнайтед
|Регулярный чемпионат,
|20 августа, понедельник
|01:00
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|17 июня, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Ди Си Юнайтед
|
|30 сентября, пятница
|00:00
|Филадельфия Юнион
|3:2
|Ди Си Юнайтед
|
|3 июля, воскресенье
|00:00
|Ди Си Юнайтед
|2:2
|Филадельфия Юнион
|
|22 августа, воскресенье
|00:00
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|Филадельфия Юнион
|
|11 апреля, воскресенье
|00:00
|Филадельфия Юнион
|3:2
|Ди Си Юнайтед
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|38
|21
|6
|11
|65:45
|+20
|69
|2.
|Коламбус
|39
|17
|8
|14
|65:59
|+6
|59
|3.
|Монреаль Импакт
|36
|16
|6
|14
|52:47
|+5
|54
|4.
|Ди Си Юнайтед
|37
|16
|6
|15
|45:48
|-3
|54
|5.
|Нью-Инглэнд
|35
|14
|8
|13
|49:49
|0
|50
|6.
|Торонто
|35
|15
|4
|16
|58:61
|-3
|49
|7.
|Орландо Сити
|34
|12
|8
|14
|46:56
|-10
|44
|8.
|Нью-Йорк Сити
|34
|10
|7
|17
|49:58
|-9
|37
|9.
|Филадельфия
|34
|10
|7
|17
|42:55
|-13
|37
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|6
|19
|42:56
|-14
|30