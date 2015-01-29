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Севилья - Эспаньол

29.01.2015, Четверг, 23:59 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Севилья - Эспаньол
Первый матч: 1 - 3
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
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