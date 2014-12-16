Введите ваш ник на сайте

Барселона - Уэска

16.12.2014, Вторник, 23:59 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Барселона - Уэска
Первый матч: 4 - 0
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, среда 23:59 Уэска 0:4 Барселона
...
  • Читайте нас: 