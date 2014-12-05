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Хетафе - Эйбар

05.12.2014, Пятница, 22:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Хетафе - Эйбар
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