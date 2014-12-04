Райо Вальекано - Валенсия

|26 тур
|2 марта, воскресенье
|23:59
|Райо Вальекано
|1:0
|Валенсия
|7 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Валенсия
|1:0
|Райо Вальекано
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|23:59
|Райо Вальекано
|1:0
|Валенсия
|7 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Валенсия
|1:0
|Райо Вальекано
|35 тур
|12 мая, воскресенье
|14:00
|Райо Вальекано
|0:4
|Валенсия
|16 тур
|16 декабря, воскресенье
|20:00
|Валенсия
|0:1
|Райо Вальекано
|33 тур
|11 апреля, среда
|22:00
|Валенсия
|4:1
|Райо Вальекано
|14 тур
|26 ноября, суббота
|21:00
|Райо Вальекано
|1:2
|Валенсия