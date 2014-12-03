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Олимпиакос - ПАОК

03.12.2014, Среда, 20:30 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Греция. Суперлига, 6 тур Олимпиакос - ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Олимпиакос
11 тур
10 ноября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 4:0 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 34 24 6 4 79:23 +56 78
2. Панатинаикос 34 21 6 7 59:31 +28 66
3. ПАОК 34 20 5 9 57:42 +15 65
4. Астерас 34 17 8 9 52:37 +15 59
5. Атромитос 34 14 12 8 43:27 +16 54
6. ПАС 34 13 14 7 47:33 +14 53
7. Панетоликос 34 14 10 10 41:28 +13 52
8. Ксанти 34 12 11 11 44:41 +3 47
9. Платаниас 34 12 8 14 32:30 +2 44
10. Керкира 34 12 8 14 39:38 +1 44
11. АЕЛ 34 11 11 12 34:39 -5 44
12. Пантракикос 34 11 10 13 35:44 -9 43
13. Паниониос 34 11 10 13 43:42 +1 43
14. Верия 34 12 7 15 45:54 -9 43
15. Левадиакос 34 12 7 15 41:34 +7 43
16. Эрготелис 34 8 8 18 35:60 -25 32
17. ОФИ 33 7 2 24 26:72 -46 -6
18. Ники Волос 33 2 1 30 7:84 -77 -6
* - Панатинаикос: снято 3
ОФИ: снято 29
Ники Волос: снято 13
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