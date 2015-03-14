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Судьи
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо (Португалете)

Эспаньол - Атлетико

14.03.2015, Суббота, 18:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 27 тур Эспаньол - Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
8 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 01:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
9 тур
19 октября, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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