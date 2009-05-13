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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - ПСЖ
Ле-Ман - ПСЖ: обзор матча 13 мая 2009
Ле-Ман
13.05.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
18'
М. Кежман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - ПСЖ
Желтая карточка
С. Бухур
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Ф. Томас
Желтая карточка
Сеара
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
М. Кежман
Замена
М. Майга
️️️️
Р. Лама
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Кежман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
3-1-2-2-1
16
Пеле
26
Бухур
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
0
Камара
6
Кутадье
14
Лама
27
Жервиньо
22
Хельстад
4-4-2
1
Ландро
2
Сеара
22
Арман
6
Камара
12
Сахо
25
Ротен
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
88
Луйиндула
99
Кежман
26
Гулон
26
Гулон
8
Томас
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
8
Томас
14
Лама
20
Майга
20
Майга
14
Лама
99
Кежман
7
Панкрат
7
Панкрат
99
Кежман
Остались в запасе
Ле-Ман
ПСЖ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Ле-Ман - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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