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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ле-Ман
ПСЖ - Ле-Ман: обзор матча 07 декабря 2008
ПСЖ
07.12.2008, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
Ле-Ман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
ПСЖ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
7
Фредрик Стремстад
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
4-5-1
1
Ландро
22
Арман
6
Камара
13
Траоре
2
Сеара
25
Ротен
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
2-1-2-2
16
Пеле
19
Сердан
13
Лувьон
8
Томас
6
Кутадье
0
Камара
14
Лама
27
Жервиньо
Остались в запасе
ПСЖ
Ле-Ман
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
7
Фредрик Стремстад
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
16
Родольф Рош
ВР
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
16
Родольф Рош
ВР
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча ПСЖ - Ле-Ман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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