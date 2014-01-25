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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)

Манчестер Сити - Уотфорд

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Англия. Кубок, 4 раунд Манчестер Сити - Уотфорд
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Манчестер Сити 3:0 Уотфорд
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