Введите ваш ник на сайте

Сельта - Атлетик

07.12.2013, Суббота, 23:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Сельта - Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
...
  • Читайте нас: 