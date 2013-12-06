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Вильярреал - Эльче

06.12.2013, Пятница, 19:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Вильярреал - Эльче
Испания. Примера (2013/2014)
12 тур
5 ноября, вторник 01:00 Эльче 0:1 Вильярреал
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